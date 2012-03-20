法国犹太学校遭歹徒袭击 四人遇害

(本文由路透中文网编译提供)

路透法国图卢兹3月19日电（记者 John Irish/Guillaume Serries）---一名歹徒周一上午在法国图卢兹一所犹太学校杀害三名儿童和一位拉比（犹太教师），而数天前三名士兵在附近也遭杀害。法国总统萨科齐宣布，将该地区恐怖主义警报升至最高级别。

歹徒目前仍然在逃，警方加紧了该市的追捕行动。萨科齐称，近期袭击案件看似是种族主义行为。上周两起袭击案中遇害的三名士兵，一人是加勒比海人，另两人是穆斯林背景。

本次遭袭的Ozar Hatorah犹太学校位于图卢兹一个植物茂密的住宅区，哀悼者在学校为遇难者守夜。歹徒在此杀害30岁的拉比Jonathan Sandler、他两名四岁和五岁的孩子，以及校长的女儿。

医护人员试图抢救这名7岁的女孩Miriam Monsonego，但她最终死在父亲怀抱中。

犹太人Baroukh住在附近，晨祷时来到学校，他告诉路透：“他（歹徒）骑着摩托车，从车上下来，朝天鸣枪……然后他拿出另一把枪，开始扫射所有人，扫射儿童。他在校园里追杀我们。”

武警增援部队进入这一地区，当地清真寺和犹太会堂也部署了保安。在美国，纽约警方也加强了全市犹太会堂和其他犹太设施的安全保障。

法国犹太保护协会CRIF地区负责人Nicolas Yardeni称，视频监控录像显示，该歹徒冲进学校，近距离击中一名儿童头部，随后驾驶摩托车逃离现场。

这是自1982年8月以来法国最恶劣的反犹太事件。1982年事件中有六人在手榴弹袭击中丧生，巴黎市中心犹太区戈登伯格餐馆（Goldenberg）随后也发生枪击案。法国约有60万犹太人，在欧洲国家中最多。

萨科齐和其竞选对手社会党人奥朗德均迅速赶赴现场。

萨科齐周二宣布各学校默哀一分钟。他表示：“残暴、野蛮和残忍不可能胜利，仇恨不可能胜利。共和国比这些更强大。可以想象，嗜血的疯狂与种族歧视有关。”（完）