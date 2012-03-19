〔纽约汇市〕欧元兑美元触及逾一周高位,因希腊对欧元区的威胁下降(更新版)

(新增收盘表格)

* 希腊CDS支付标售最终结果符合预期

* 美元资金在远汇市场缓和

* 纽约联储总裁杜德利描绘好坏不一的经济情景

路透纽约3月19日电---欧元兑美元周一攀升至逾一周高位,此前希腊违约保险的标售结果支持了希腊对欧元区的威胁下降的观点.

欧元兑日圆也上涨,触及日本央行干预汇市以来的近五个月最高位.

投资人出脱欧元的空头头寸,焦点放在希腊信贷违约互换(CDS)的标售上.标售结果为希腊CDS持有人将获得总额约32亿欧元的支付,相当于1欧元希腊债券将获得0.215欧元,符合市场预期.

一些分析师说,情况可以更糟.如果是以其他方式重组新债,要么是提高票息,或是缩短年期,CDS持有人所获的支付将是低得多.

"一些欧元空头头寸被出脱,因为持有这些头寸的理由未能兑现,"Faros Trading董事总经理Douglas Borthwick说.

"希腊CDS问题得到妥善解决,且符合预期,所以希腊不会出现无秩违约.此外,欧元/美元基差互换将继续趋稳,"他补充说.

纽约尾盘,欧元兑美元EUR=EBS升0.5%,至1.32410美元,此前触及1.32659美元高位,此为3月9日来最高.欧元升穿近期的日内高位1.31873美元和1.31920美元,在1.32美元附触发止损单.

欧元兑美元连涨第三天,累计升1.7%,此为1月中旬以来最大三日涨幅.

Borthwick预期欧元将进一步上扬,预期公允价值介于1.37-1.40美元.

在欧元基差互换市场的美元融资活动也有所减少,进一步支持欧元.周一指标三个月欧元/美元基差互换EURCBS3M=ICAP在负63.00个基点.

在去年11月底最高触及负159.500个基点后,在全球央行挹注大量美元流动性的情况下,欧元基差互换回软.总的来说,基差互换走宽反映在远期市场上借入美元的需求上升,对欧元而言,这通常一个偏空信号.

尽管和欧元区债务有关的紧张情势得到缓和,但投机者仍然持有欧元空头头寸,尽管这部分头寸已有所减少.日圆空头在4月以来的最高位.

欧元兑日圆EUR=EBS最新报110.363日圆,日内上升0.4%,此前高见110.580日圆,为去年10月底来最高.美元兑日圆JPY=EBS小跌,至83.342日圆.

不过,日圆在日本3月31日财政年结束前将可能反弹,通常在这一时期,日本企业汇回资金需要买入日圆.

但一旦财政年度结束,日圆可能恢复跌势,投资人缺乏持有日圆的诱因,除非是用来为购买较高收益资产融资.

三个月美元/日圆JPY3MO=隐含波动率连续第三个交易日下滑.三个月隐含波动率从周五的10.55%下跌至10.4%.

本周美国有少量经济数据出炉,主要关注楼市数据.在欧洲,周四公布的欧元区制造业和服务业PMI数据,这将帮助预计第一季GDP.

"如果PMI数据较预期更强或有正面的意外,这应该有利欧元,"花旗集团旗下CitiFX的G10货币策略师Andrew Cox说.

同时,身为美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克紧密同盟的纽约联邦储备银行总裁杜德利描绘好坏不一的经济情景,缓和了对近期迹象显示经济复苏正积聚动能的乐观情绪,他警告称,断定美国已脱离危险还为时过早.[ID:nSB1441250]

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3240 1.3173 +0.51 +2.28 1.2945

美元/日圆 JPY= 83.34 83.41 -0.08 +8.32 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 110.36 109.90 +0.42 +10.85 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9109 0.9153 -0.48 -2.85 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5894 1.5843 +0.32 +2.31 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9867 0.9917 -0.50 -3.20 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0610 1.0586 +0.23 +3.77 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2059 1.2060 -0.01 -0.70 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8329 0.8314 +0.18 +0.00 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8261 0.8241 +0.24 +6.13 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7145 5.7171 -0.05 -4.39 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.5675 7.5479 +0.26 -2.20 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7123 6.7364 -0.36 -2.55 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.8872 8.8796 +0.09 -0.30 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红/徐文焰

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