IAEA称接到朝鲜参观邀请

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳3月19日电---国际原子能机构（IAEA）周一称，已经收到来自朝鲜的参观邀请。这距国际核查人员被该国第二次驱逐已有三年时间。

朝鲜此举似乎是为显示其对上月与美国达成的暂停核活动协议的诚意，但该国16日宣布将发射卫星，使该协议疑云笼罩。

IAEA称，该机构已于16日收到邀请，但拒绝透露邀请内容详情。

IAEA发言人图杜尔（Gill Tudor）通过电邮发表声明称：“我们将与朝鲜和其他相关方商讨参观细节。”

“我们将商讨相关细节，目前尚未作出任何决定。”

美国国务院表示，该国原则上支持IAEA通过各种努力进入朝鲜，监督该国对2月29日核协议各方面的执行情况。

按照2月协议，美国同意向朝鲜提供粮食援助，作为交换，朝鲜需要暂停核试验、导弹试射和铀浓缩活动，并允许IAEA核查人员重返该国。（完）