IAEA称接到朝鲜参观邀请

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳3月19日电---国际原子能机构（IAEA）周一称，已经收到来自朝鲜的参观邀请。这距国际核查人员被该国第二次驱逐已有三年时间。
朝鲜此举似乎是为显示其对上月与美国达成的暂停核活动协议的诚意，但该国16日宣布将发射卫星，使该协议疑云笼罩。
IAEA称，该机构已于16日收到邀请，但拒绝透露邀请内容详情。
IAEA发言人图杜尔（Gill Tudor）通过电邮发表声明称：“我们将与朝鲜和其他相关方商讨参观细节。”
“我们将商讨相关细节，目前尚未作出任何决定。”
美国国务院表示，该国原则上支持IAEA通过各种努力进入朝鲜，监督该国对2月29日核协议各方面的执行情况。
按照2月协议，美国同意向朝鲜提供粮食援助，作为交换，朝鲜需要暂停核试验、导弹试射和铀浓缩活动，并允许IAEA核查人员重返该国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。