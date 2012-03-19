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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 06:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 74.10 -0.50 -0.67 4002957

搜狐 (SOHU.O) 53.58 -0.30 -0.56 1454159

网易 (NTES.O) 56.74 +1.81 +3.30 947872

百度 (BIDU.O) 137.94 +1.85 +1.36 4436889

亚信科技 ASIA.O 13.67 -0.08 -0.58 363511

侨兴环球电话 XING.O 0.70 +0.04 +5.76 182285

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.16 +0.37 +2.50 1759833

联电 (UMC.N) 2.61 -0.01 -0.38 396629

日月光 (ASX.N) 4.90 +0.05 +1.03 151005

矽品精密 (SPIL.O) 5.93 +0.09 +1.54 1610398

和信超媒体 (GIGM.O) 1.45 +0.06 +4.32 242997

友达 (AUO.N) 5.21 -0.01 -0.19 141952

中华电信 (CHT.N) 30.55 +0.01 +0.03 67750

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.38 +0.49 +1.05 467013

香港

中国移动 (CHL.N) 52.83 -0.73 -1.36 205324

中国联通 (CHU.N) 17.05 -0.61 -3.45 648906

中国电信 (CHA.N) 57.07 -1.43 -2.44 56713

中芯国际 (SMI.N) 2.43 -0.02 -0.82 15605

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.86 +0.07 +1.85 1727

(完)

--整理 徐文焰

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