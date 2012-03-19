〔全球经济〕欧盟财政整固不要扼杀经济--盖特纳(更新版)

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路透华盛顿3月19日电---周一公布的美国财政部长盖特纳对国会证词显示,其表示在通往财政可持续性的漫长艰难道路上,欧洲仅处于初期阶段,警告负债沉重国家不要诉诸严苛举措来提振经济.

"一段时间内经济增长可能疲弱.财政整固应循序渐进,改革应在多年逐步进行,"盖特纳在为周二向美国众议院金融服务委员会作证准备的证词中表示.

"若每次经济增长令人失望,政府立即被迫削减支出或加税,以弥补经济增长疲软对赤字的影响,那么全球可能陷入撙节计划扼杀增长的负面循环,"他称.

希腊、爱尔兰、西班牙、意大利和葡萄牙这几个欧洲债务危机风暴中心国家各自采取措施降低预算赤字,并实施改革提高国家竞争力.例如,西班牙在整顿金融部门,而爱尔兰在对银行进行资本重组.

不过盖特纳称,财政改革仅是解决方案的一部分."这些经济改革要成功,欧元区决策者需小心调整金融支持和财政整固的步调,"盖特纳称.

"改革将需要时间,若没有金融支持使政府能以可承担的利率借债,使经济整体利率处在不会扼杀增长的水平,改革将不会有效,"盖特纳称.(完)