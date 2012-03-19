〔企业结盟〕美国惠而浦联手苏宁电器扩大中国区销售

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约3月19日电---全球最大家电制造商--美国惠而浦(Whirlpool)(WHR.N)联手中国零售商苏宁电器(002024.SZ),以扩大其在这一重要新兴市场的分销网络和促进销售.
此番结盟将让惠而浦产品"优先进入"苏宁在中国的1,700家卖场,帮助惠而浦接触到中国小型城市的顾客.
根据协议,苏宁还将独家销售惠而浦的部分产品.两家公司计划分享供应链资源以削减成本.
惠而浦公司国际部总裁Michael Todman在周一发表的声明称,"此次战略联盟表明我们对中国市场的强烈承诺."
惠而浦称,期望未来几年中国销售额达到10亿美元.该公司2011年全球销售额约为190亿美元.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。