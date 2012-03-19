《美债周二展望》较长期公债收益率触及四个半月高点,但续升空间有限

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 长期公债收益率处于去年10月底以来最高位

* 出现一些淡化债市熊市的言论

* 上周美国公债市场估计损失610亿美元

* 美联储买入公债和房屋市场数据使公债市场缩减稍早跌幅

* 纽约联邦储备银行总裁杜德利暗示第三轮量化宽松政策仍是选项

路透纽约3月19日电---美国公债价格周一下跌,较长期公债收益率触及四个半月高位,由于出现了美国经济改善及欧债危机企稳的迹象,投资者可能将进一步削减所持公债部位.

较高收益的公司债新债供应带来了竞争,并降低公债的吸引力,从而巩固了短期内收益率将进一步上升的观点.

"'公债'空头具有动能,收益率将从目前水准略升高,"宏利资产管理的投资组合经理Jeff Given称,该公司在全球管理着大约2,080亿美元资产.

上周美国公债市场经历了最惨淡的一周,因退休基金、保险公司和其他大型基金经理开始重新配置资金,将钱投入股票和其他经济增长带动的投资中.

分析师称,午后抵押贷款企业的抛盘使公债价格跌至当日低位.

指标10年期公债US10YT=RR连续第九个交易日下跌,价格下滑18/32至96-26/32,收益率报2.38%,较上周五尾盘涨6个基点.

根据Tradeweb,10年期公债收益率较1月底已累计涨近60个基点,目前距上次于10月28日触及的2.42%水准只是咫尺之遥.

30年期公债US30YT=RR尾盘跌一个大点,收益率报3.46%,较上周五涨近6个基点.收益率在三个交易日内第二次升逾3.49%,这是去年9月初以来的最高位.

尽管海外市场交投保持热络,但今天成交量略低于均值.根据Tradeweb,整体成交量为五日均值的大约82%.

**债市空头占上风**

指标公债收益率上周升逾200日移动均线切入位后,公债抛盘加剧,因一些投资者押注公债收益率将陷于去年底以来建立的狭幅区间,他们目前被打了个措手不及.

美联储上周在政策会议上未提及推出更多货币刺激政策,此后公债市场出现大幅突破走势,令市场臆测债市有可能陷入时间更久的空头市场.有迹象显示,投资者正将资金撤出公债进入高收益资产.

美国股市扩大上周涨势,因苹果(AAPL.O)发布声明,将派息并回购股票.标准普尔500指数.INX处于2008年5月以来最高位.

另一方面,周一公债市场遭到更多抛盘打压,尽管出现短暂逢低吸纳买盘.

盘初美国公债短暂扳回部分跌幅,因美联储买入51亿美元长期公债,而且美国房屋建筑商信心数据略微令人失望.

据巴克莱资本称,上周其公债总回报指数下降1.12%,为去年6月底下挫1.47%以来最大单周跌幅.

LeBas估计上周美国公债市值蒸发610亿美元.

但许多交易商认为公债收益率仅是在跌至去年底部后的简单回调.

"债市正在此处建立新的区间,我认为公债收益率不会大幅上涨,"纽约R.W. Pressprich & Co公债和机构债交易主管Larry Milstein称.

这位主管称,一些分析师表示,如果公债抛盘继续,可能将迫使美联储再度购入公债,以压低抵押贷款利率和其他长期借贷成本.

"美联储不允许出现这样的情况,"Milstein称,尤其是在假如公债收益率升逾关键支撑位2.50%的情况下.

纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示,美联储尚未决定是否推出第三轮量化宽松政策,不过这仍是一个选项.(完)

--编译 于春红/肖群英;审校 李军

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