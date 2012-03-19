〔货币市场〕欧洲美元利率期货走势显示美联储政策不会很快出现改变

路透纽约3月19日电---美国联邦储备理事会(美联储)很快将再次出台量化宽松政策的预期显然有所消退,令美国公债收益率(殖利率)在上周攀高,但欧洲美元远期利率曲线并未有明显证据表明美联储政策会转而趋紧.

美国经济改善的迹象让分析师重新思考美联储在货币刺激政策方面需要有多积极的态度,一些分析师甚至认为美联储可能会及早加息.

但欧洲美元利率期货2014年合约并未反映借款成本升高的预期,给升息预测带来疑问.许多分析师认为该合约反映了美联储升息的机率.

"在以往,美国公债收益率上升都是在暗示美联储官员他们的政策已不适宜,但欧洲美元远期利率曲线是否反映了(这种对联储货币政策的预期)呢?还没有,"三菱东京日联银行董事总经理暨首席金融分析师Chris Rupkey说.

就2014年12月欧洲美元利率期货合约而言,短期利率的远期曲线(即欧洲美元利率期货较联邦基金利率的利差)截至上周五上涨14基点报1.435%.

该利差在2012年1月24日美联储对基金利率作出预估时报1.295%.

"10年期美国公债需要上升,也许要高于2.75%,才能开始对美联储联邦基金利率目标的预估产生影响."Rupkey说.

指标10年期美国公债收益率周一报2.35%.

同时,三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=在周一伦敦定盘时间持稳于0.47365%,较0.25%的联邦基金利率目标高出22个基点.(完)

--编译 郑茵;审校 徐文焰

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