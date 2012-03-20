〔香港新股〕海通证券下周开始为其15亿美元香港上市交易路演--IFR

路透3月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国海通证券(600837.SS)(6837.HK)将省略推介程序，若成功获得基石及主要投资者相当数量的认购，便于下周开始为15亿美元的香港上市交易路演。

海通于上周已经通过港交所聆讯，但是决定不在本周进行投资者推介。

一位负责交易的投行人士称：“该公司已经在上交所上市，因此市场对它最新的财务数据已经做了大量研究。目前我们的首要任务是争取更多基石和主要投资者。”

另一接近公司的消息人士早前指，在正式启动发行前，公司希望最少获得50%至60%来自基石及主要投资者的认购。”

海通和承销商亦密切关注海通的A股价格，以及中信证券(6030.HK)(600030.SS)的A股和H股价格。海通A股持续走强，中信A、H股价格差异也越来越小，这增加了海通H股的发行难度。

另有消息人士称: “如果交易一旦启动，将会加快发行，于四天之内完成簿记建档。”

花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人,并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起担任联席主承销商。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)