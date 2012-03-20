〔香港新股〕海通证券下周开始为其15亿美元香港上市交易路演--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国海通证券(600837.SS)(6837.HK)将省略推介程序，若成功获得基石及主要投资者相当数量的认购，便于下周开始为15亿美元的香港上市交易路演。
海通于上周已经通过港交所聆讯，但是决定不在本周进行投资者推介。
一位负责交易的投行人士称：“该公司已经在上交所上市，因此市场对它最新的财务数据已经做了大量研究。目前我们的首要任务是争取更多基石和主要投资者。”
另一接近公司的消息人士早前指，在正式启动发行前，公司希望最少获得50%至60%来自基石及主要投资者的认购。”
海通和承销商亦密切关注海通的A股价格，以及中信证券(6030.HK)(600030.SS)的A股和H股价格。海通A股持续走强，中信A、H股价格差异也越来越小，这增加了海通H股的发行难度。
另有消息人士称: “如果交易一旦启动，将会加快发行，于四天之内完成簿记建档。”
花旗(C.N)、瑞信、德银(DBKGn.DE)、海通国际和摩根大通(JPM.N)任联席全球协调人,并与汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、野村、渣打(2888.HK)(STAN.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)一起担任联席主承销商。(完)
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--整理 张喜良; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。