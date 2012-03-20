《希腊金融焦点》债务违约保险赔付突显投资者对希腊财政信心不足

亚洲橡胶：TOCOM期胶收低，因供应短缺疑虑缓解

路透东京3月3日 - 指标东京期胶周五下跌，结束之前的两日连涨，交易员指因中国库存相对较高，对供应短缺的疑虑缓解。 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶本周收升2.2%，部分受助于TOCOM天然橡胶库存降至逾六年低点。 TOCOM-8月期胶今日收低1.8日圆，报每公斤272.9日圆。 “TOCOM的橡胶库存较少，但中国的库存维持高位，”东京一交易员说。 “我们可能走向供应过剩，这可能令橡胶价格受限。” 上海期胶主力5月合约涨340元人民币，收报每吨19,100元(2,769美元)。 新加坡4月期胶尾盘报每公斤213美分，升1.7美分。(完) (编译 李爽/艾茂林; 审校 于春红/孙茉莉)