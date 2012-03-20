《希腊金融焦点》债务违约保险赔付突显投资者对希腊财政信心不足

金属期市：伦铜本周结束时料变动不大，受美国升息前景打压
受美国即将升息预期地激励，美元守住涨幅，这给予金属产业一记打击，因为美元升值降低了使用其他货币的消费者对大宗商品的购买力。
* 希腊CDS最终拍卖价格显示前景黯淡
* 拍卖结果表明,希腊新债的公允价值为原债券面值的21.5%
* 有担保的希腊债权人共计将获得25亿美元赔付
路透伦敦3月19日电---投资者对于希腊削减巨额债务的能力显得信心不足,此前针对该国信用违约掉期(CDS)合约的清算拍卖在周一进行.
此次拍卖对一批希腊债券的定价为面值的21.5%,大致符合预期以及新债发行公允价值的最优指导价.发行新债是希腊削减1,000亿欧元债务协议的一部分.
新价格实际上就是投资者有望收回的资金,这样的价格水准明确表明,市场并不相信债务重组以及第二轮国际援助已经让希腊财政趋向稳健.
"新的希腊债券(价格)非常低,收益率很高,因此市场仍然预计会再有一次债务重组,"摩根大通利率分析师Nikolaos Panigirtzoglou说.
受美国即将升息预期地激励，美元守住涨幅，这给予金属产业一记打击，因为美元升值降低了使用其他货币的消费者对大宗商品的购买力。
路透首尔3月3日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0726GMT，外资在韩国股市卖超319 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3 月 3日 -31.9 -125.2 106.4 ^3 月 2日 682.0 -620.6 -107.1 2 月28日 67.9 -27.3 -116.4 2 月27日 -225.7 217.4 -32.6 2 月24日 -4.9 -51.8 7.8 2 月23日 35.6
路透东京3月3日 - 指标东京期胶周五下跌，结束之前的两日连涨，交易员指因中国库存相对较高，对供应短缺的疑虑缓解。 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶本周收升2.2%，部分受助于TOCOM天然橡胶库存降至逾六年低点。 TOCOM-8月期胶今日收低1.8日圆，报每公斤272.9日圆。 “TOCOM的橡胶库存较少，但中国的库存维持高位，”东京一交易员说。 “我们可能走向供应过剩，这可能令橡胶价格受限。” 上海期胶主力5月合约涨340元人民币，收报每吨19,100元(2,769美元)。 新加坡4月期胶尾盘报每公斤213美分，升1.7美分。(完) (编译 李爽/艾茂林; 审校 于春红/孙茉莉)