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货币新闻 | 2012年 3月 20日 星期二 08:10 BJT

《希腊金融焦点》债务违约保险赔付突显投资者对希腊财政信心不足

* 希腊CDS最终拍卖价格显示前景黯淡

* 拍卖结果表明,希腊新债的公允价值为原债券面值的21.5%

* 有担保的希腊债权人共计将获得25亿美元赔付

路透伦敦3月19日电---投资者对于希腊削减巨额债务的能力显得信心不足,此前针对该国信用违约掉期(CDS)合约的清算拍卖在周一进行.

此次拍卖对一批希腊债券的定价为面值的21.5%,大致符合预期以及新债发行公允价值的最优指导价.发行新债是希腊削减1,000亿欧元债务协议的一部分.

新价格实际上就是投资者有望收回的资金,这样的价格水准明确表明,市场并不相信债务重组以及第二轮国际援助已经让希腊财政趋向稳健.

"新的希腊债券(价格)非常低,收益率很高,因此市场仍然预计会再有一次债务重组,"摩根大通利率分析师Nikolaos Panigirtzoglou说.

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