〔日本个股〕尔必达记忆体计划透过竞购寻求重组--日经

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透3月20日电---据日本经济新闻报导,英特尔(INTC.O)和美光(Micron Technology)(MU.O)有可能出价收购尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T.后者将接受愿意资助其走出破产困境的投资者出价.
日本经济新闻称,尔必达准备在5月做出选择,并将在3月举行首轮竞购.
报导称,野村证券将作为尔必达遴选过程的顾问方.
据日经报导称,除美光外的其他收购方,如台塑集团(1301.TW)、台湾积体电路(2330.TW)、东芝(6502.T)以及多支投资基金也表示出支持尔必达重组的兴趣.
报导还提到,尔必达最终可能会选择不止一家资助方.
该报导称,尔必达决定发起竞购,是因为该公司考虑为其重组进行债务人持有资产(debtor-in-possession)融资--此举将保留现有管理层,但将激怒那些认为管理层应引咎辞职的债权人.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。