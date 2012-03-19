〔日本个股〕尔必达记忆体计划透过竞购寻求重组--日经

路透3月20日电---据日本经济新闻报导,英特尔(INTC.O)和美光(Micron Technology)(MU.O)有可能出价收购尔必达记忆体(Elpida Memory)6665.T.后者将接受愿意资助其走出破产困境的投资者出价.

日本经济新闻称,尔必达准备在5月做出选择,并将在3月举行首轮竞购.

报导称,野村证券将作为尔必达遴选过程的顾问方.

据日经报导称,除美光外的其他收购方,如台塑集团(1301.TW)、台湾积体电路(2330.TW)、东芝(6502.T)以及多支投资基金也表示出支持尔必达重组的兴趣.

报导还提到,尔必达最终可能会选择不止一家资助方.

该报导称,尔必达决定发起竞购,是因为该公司考虑为其重组进行债务人持有资产(debtor-in-possession)融资--此举将保留现有管理层,但将激怒那些认为管理层应引咎辞职的债权人.(完)