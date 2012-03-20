《热点透视》苹果满手现金究竟要怎么花?

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 洪曦

路透纽约3月19日电---苹果(AAPL.O)终于决定向股东派息了.未来三年内,苹果将付出约450亿美元,其中包括300亿美元的股息和100亿美元的股票回购.这是一个好的开始,不过,在9月结束的会计年度,苹果的自由现金流量可能达到500亿美元.考虑到这家公司飞涨的营收和获利--以及仍囤积在海外的巨额现金--未来无疑会有更大的派息.

截至12月底,苹果拥有980亿美元的现金和证券.其中接近三分之二存在海外,如果把这些资金汇回美国,将面临巨额税赋.因此,苹果很想避免动用,宁愿让它继续增加,等待未来可能有税赋优惠的一天.

即使如此,苹果在美国仍有340亿美元的现金.尽管刚刚宣布派息,苹果可能也不会动用这部分资金.它通常会避开大手笔的收购,而在研发等环节的投资也是颇为自律.而且这次派息预料要到7月至9月当季才会开始,到那时候,苹果的银行帐户里又增加了好几季的现金.

假设苹果本财年确实创造了500亿美元现金流量,其中三分之一在美国.如此一来,持续性现金流理支应一年150亿美元的派息和回购将绰绰有余.此外,苹果的营收和获利都在增长.苹果2011年最后一季营收较上年同期大增73%,获利则增长逾一倍.

苹果的成长也不会逐渐走向停滞.上周新款iPad开卖.执行长库克在周一的电话会议上表示,新款iPad创下周末销量纪录.苹果预计将在秋季时发布其他新款或更新升级产品.

所有这些意味着,苹果公司近1,000亿美元的现金储备还将继续增长,而非缩减.毫不意外地,股东热烈欢迎派息声明,并将公司市值推高近100亿美元.不过,随着资金不停流入,股东可能会很快再次提出那个重大疑问:苹果究竟要怎么处理这些现金?(完)