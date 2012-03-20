《中国报摘》--金融时报3月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国央行发布2011年四季度及全年支付体系运行情况,2011年支付体系保持平稳高效运行,全国共办理非现金支付业务338.30亿笔,金额1,104.35万亿元人民币,同比分别增长22.1%和22%,非现金支付业务量增速有所放缓.
* 其他:
--中国保监会发文规范非寿险业务准备金管理,要求保险公司建立准备金基础数据、评估与核算内部控制流程并加强管理.
--中国长城资产管理公司总裁郑万春称,2011年长城资产商业化利润突破30亿元,公司呈现健康快速发展势头.
--中国银联与台新银行宣布,银联卡境外现金支援服务范围扩大至台湾.
--国家开发银行在南宁举行项目推介会暨银团贷款签约仪式,旨在与银行同业深化合作,此次会上共签约九个银团贷款项目,项目总金额574亿元.(完)
--整理 赵红梅; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。