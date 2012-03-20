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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 08:08 BJT

《中国报摘》--金融时报3月20日

* 头版头条:

--中国央行发布2011年四季度及全年支付体系运行情况,2011年支付体系保持平稳高效运行,全国共办理非现金支付业务338.30亿笔,金额1,104.35万亿元人民币,同比分别增长22.1%和22%,非现金支付业务量增速有所放缓.

* 其他:

--中国保监会发文规范非寿险业务准备金管理,要求保险公司建立准备金基础数据、评估与核算内部控制流程并加强管理.

--中国长城资产管理公司总裁郑万春称,2011年长城资产商业化利润突破30亿元,公司呈现健康快速发展势头.

--中国银联与台新银行宣布,银联卡境外现金支援服务范围扩大至台湾.

--国家开发银行在南宁举行项目推介会暨银团贷款签约仪式,旨在与银行同业深化合作,此次会上共签约九个银团贷款项目,项目总金额574亿元.(完)

--整理 赵红梅; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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