俄罗斯呼吁叙利亚每日短暂停火

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月19日电---俄罗斯周一敦促叙利亚总统阿萨德与其反对派同意每日进行人道主义停火，支持红十字国际委员会（ICRC）在当地救死扶伤。

俄罗斯是仍支持叙利亚的大国之一，但反阿萨德抗议活动已持续一年多，尚不清楚俄还能对叙政府施加多少影响力。

红十字国际委员会主席克伦贝格尔（Jakob Kellenberger）周一与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后，俄外交部呼吁叙利亚政府和武装反对派立即达成每日人道主义停火协议。

俄罗斯还呼吁，给予红十字国际委员会接触叙利亚因抗议被捕人士的机会。

红十字国际委员会是唯一向叙利亚派遣救援人员的国际组织。2月21日，该组织提议叙双方每日停火两小时，以便疏散伤员，并向平民运送食品、药物等必需品。

克伦贝格尔称，他周一对拉夫罗夫表示，叙形势越发“危急”，形势恶化的可能性让每日短暂停火越显重要。

克伦贝格尔接受路透采访时称：“交火最激烈的时候，无法转移伤员，情况不应该是这样。”

克伦贝格尔告诉路透，拉夫罗夫显然同意并支持叙利亚每日短暂停火的想法。

克伦贝格尔表示，尚不清楚俄罗斯将通过何种渠道，就此向阿萨德施压。（完）