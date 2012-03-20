《中国报摘》--中国证券报3月20日

* 头版头条:

--中国国家发改委宣布,自3月20日零时起将汽、柴油价格每吨提高600元人民币,上调幅度是2009年7月以来最大的一次,调整后的汽柴油价格创历史新高.

* 其他:

--上证所建议,丰富国内证券市场的退市判断标准,引入市场交易类指标,综合考虑主营收入净资产等.

--消息人士称,为切实推进环保企业国际化发展,商务部拟会同财政部设立环保产业国际化专项资金,用于支持环保企业"走出去".目前商务部正就此事在环保行业内征求意见.

--发改委日前核准了大渡河、金沙江流域五个大中型水电项目,项目累计装机达580万千瓦,预计累计年发电量将达247.63亿千瓦时.五个项目分属国电集团、华能集团、华电集团和中国水电建设集团,总投资超过600亿元.

--据中国钢铁工业协会统计,3月上旬重点企业粗钢日均产量为158.58万吨,旬环比增长2.49%;预估全国粗钢日均产量189.8万吨,旬环比增长13.08%.

--民生银行(600016.SS)(1988.HK)董事会拟将公开发行A股可转债决议及新增发H股决议的有效期延长12个月.公司此前披露,拟发行A股可转债总额不超过人民币200亿元,拟新增发行H股股数为不超过16.51亿股.

--招商地产000024.SZ年报显示,公司去年实现净利润25.92亿元,同比增长28.85%,基本每股收益1.51元.

--国金证券(600109.SS)宣布拟非公开发行不超过3亿股,发行价格不低于10.31元/股,募集资金总额不超过30亿元,全部用于增加公司资本金.另外,公司业绩快报称去年实现净利润2.32亿元,同比减少47.15%.

--武汉控股(600168.SS)重组方案出炉,公司控股股东武汉市水务集团拟注入22亿元污水处理资产.(完)

--整理 周晓峰; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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