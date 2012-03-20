《热点透视》希腊CDS赔付未现危机多亏好运气

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 兰秀娟

路透伦敦3月19日电---希腊信用违约互换(CDS)虽被触发且已赔付,但未现危机.这证明不仅CDS发挥了效力,而且运气亦有所助益.

对CDS来说,希腊债务重组原本是一件令人十分头疼的事.首先,人们担心民间部门参与债务置换根本不会触发CDS,因为债务置换本应是自愿参加的.这原本会削弱CDS做为避险工具的效力.但当希腊借助集体行动条款(Collective Action Clauses, CAC)迫使债权人接受重组时,CDS便被触发了.

其次,人们还担心,一旦CDS遭触发,潜在损失就会浮出水面,这将引发恐慌.然而,3月19日决定CDS赔付程度的新债标售似乎进展顺利.

由于时机不佳,是运气发挥了作用.希腊CDS于3月9日正式触发,当时希腊启动集体行动条款.接下来的一周希腊发行新债,多数旧债被新债置换,以及时避免无序违约.

通常来说,CDS赔付通过标售违约发行人的债券所决定.这就产生了一种风险,即由标售决定的损失会与债权人承担的经济损失存在差异.因为希腊债务重组速度很快,债务重组后进行标售.因此赔付金额是根据3月19日希腊新债的价格.理想上,标售本应在旧债仍未清偿的情况下进行.

现实中,这并不是个大问题.此次标售对希腊新债的定价为面值的21.5%.这意味着,CDS持有人将获得78.5%的赔付,足以补偿重组所带来的大约75%的损失.若新债的结构有所不同,结果可能会更糟:如果新债以较高的息票或较短的期限发行,赔付将会更低.

未来通过修改CDS合约,可以解决潜在问题.然而,鉴于主权债务重组实为罕见,而且希腊最终赢得大团圆的结局,求变的动力恐将不足.若果真如此,债权人应考虑到下次欧元区成员国发生违约将带来的潜在风险.(完)

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