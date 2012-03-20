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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 08:50 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月20日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日 
    3/20      深   慈星股份   300307         6,100       35.00        16.43     国信证券  3/23
    3/21      深   远方光电   300306        *1,500      *45.00       *51.72     平安证券  3/26
    3/21      深   鞍重股份   002667        *1,700      *25.00       *30.49     海通证券  3/26
    3/26      深   中际装备   300308   不超过1,667        --           --       广发证券  3/29
    3/27      沪   隆基股份     --     不超过7,500        --           --       国信证券  3/30
    3/27      深   吉艾科技   300309   不超过2,800        --           --       中金公司  3/30
    3/28      深   奥马电器   002668   不超过4,135        --           --       国信证券  4/5
   *4/5       深   康达新材   002669   不超过2,500        --           --       光大证券  4/10
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日     
 *3/21    深   长方照明   (300301.SZ)     2,164         20.00        32.79     国信证券  
 *3/21    深   同有科技   (300302.SZ)     1,200         21.00        39.62     平安证券   
 *3/21    深   云意电气   (300304.SZ)     2,000         22.00        29.50     广发证券  
   --     深   德联集团    002666          --           17.00        23.29     国信证券   
   --     深   首航节能    002665          --           30.86        45.06     中信证券  3/20 
   --     深   裕兴股份    300305          --           42.00        30.37     东海证券  3/22

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 张喜良

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