《中国已公布新股发行上市日程表》--3月20日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/20 深 慈星股份 300307 6,100 35.00 16.43 国信证券 3/23 3/21 深 远方光电 300306 *1,500 *45.00 *51.72 平安证券 3/26 3/21 深 鞍重股份 002667 *1,700 *25.00 *30.49 海通证券 3/26 3/26 深 中际装备 300308 不超过1,667 -- -- 广发证券 3/29 3/27 沪 隆基股份 -- 不超过7,500 -- -- 国信证券 3/30 3/27 深 吉艾科技 300309 不超过2,800 -- -- 中金公司 3/30 3/28 深 奥马电器 002668 不超过4,135 -- -- 国信证券 4/5 *4/5 深 康达新材 002669 不超过2,500 -- -- 光大证券 4/10 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *3/21 深 长方照明 (300301.SZ) 2,164 20.00 32.79 国信证券 *3/21 深 同有科技 (300302.SZ) 1,200 21.00 39.62 平安证券 *3/21 深 云意电气 (300304.SZ) 2,000 22.00 29.50 广发证券 -- 深 德联集团 002666 -- 17.00 23.29 国信证券 -- 深 首航节能 002665 -- 30.86 45.06 中信证券 3/20 -- 深 裕兴股份 300305 -- 42.00 30.37 东海证券 3/22 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。