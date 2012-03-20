《新兴市场重要经济事件预告》--3月20日-3月27日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月20日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预料不发表利率声明).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)举行菲律宾会议(至3月22日).
法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼和波兰央行管理委员会成员Andrzej Raczko,在法兰克福金融峰会出席"中央银行在新制度框架中的角色"小组讨论会(1400).
北京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问中国.
阿布贾--尼日利亚央行宣布货币政策利率决议.
3月21日(三)
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完主持由民间和政府部门共同参加的会议,讨论韩国经济及财政问题(0300).
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
法兰克福--世界银行副行长兼司库Madelyn Antoncic将出席法兰克福金融峰会的"新系统风险"小组会议(0800 GMT).
3月22日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会举行会议.没有利率宣布计划(最后一日).
首尔--韩国企划财政部长官朴宰完就可持续发展发表演说(0230).
开罗--埃及央行举行货币政策会议.
台北--台湾央行理监事会议(0900).
3月23日(五)
曼谷--泰国总理英拉将发表主旨演讲,主题是泰国洪灾后经济状况和国内和解进程(1100).
香港--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话(0100).
日内瓦--WTO争端解决机构(DSB)会议.
利马--秘鲁央行发表通货膨胀报告.
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
巴斯特尔--东加勒比央行理事会会议.
3月26日(一)
耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议.
金边--东南亚国家联盟(ASEAN)央行论坛.
3月27日(二)
比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议.
拉巴特--摩洛哥央行举行理事会议.
科威特城--科威特副总理兼财政部长Mustafa Jassem Al-Shimali在Euromoney举办的会议上讲话.
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构举行阿联酋会议(至3月29日).
日内瓦--WTO工作组就贸易、债务和财政举行会议(至3月28日).
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版本.
布拉格--欧洲银行业与金融论坛(至3月29日).
布拉格--挪威央行总裁Oystein Olsen在捷克央行成立20周年纪念会上讲话.
布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)发起欧元区2012年经济调查.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 杜明霞
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。