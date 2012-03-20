《新兴市场重要经济事件预告》--3月20日-3月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月20日(二)

华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预料不发表利率声明).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)举行菲律宾会议(至3月22日).

法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼和波兰央行管理委员会成员Andrzej Raczko,在法兰克福金融峰会出席"中央银行在新制度框架中的角色"小组讨论会(1400).

北京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问中国.

阿布贾--尼日利亚央行宣布货币政策利率决议.

3月21日(三)

首尔--韩国企划财政部长官朴宰完主持由民间和政府部门共同参加的会议,讨论韩国经济及财政问题(0300).

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.

法兰克福--世界银行副行长兼司库Madelyn Antoncic将出席法兰克福金融峰会的"新系统风险"小组会议(0800 GMT).

3月22日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会举行会议.没有利率宣布计划(最后一日).

首尔--韩国企划财政部长官朴宰完就可持续发展发表演说(0230).

开罗--埃及央行举行货币政策会议.

台北--台湾央行理监事会议(0900).

3月23日(五)

曼谷--泰国总理英拉将发表主旨演讲,主题是泰国洪灾后经济状况和国内和解进程(1100).

香港--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话(0100).

日内瓦--WTO争端解决机构(DSB)会议.

利马--秘鲁央行发表通货膨胀报告.

波哥大--哥伦比亚央行议息会议.

巴斯特尔--东加勒比央行理事会会议.

3月26日(一)

耶路萨冷--以色列央行宣布利率决议.

金边--东南亚国家联盟(ASEAN)央行论坛.

3月27日(二)

比勒陀利亚--南非央行召开为期三天的货币政策委员会会议.

拉巴特--摩洛哥央行举行理事会议.

科威特城--科威特副总理兼财政部长Mustafa Jassem Al-Shimali在Euromoney举办的会议上讲话.

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策审议机构举行阿联酋会议(至3月29日).

日内瓦--WTO工作组就贸易、债务和财政举行会议(至3月28日).

布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行公布月报最终版本.

布拉格--欧洲银行业与金融论坛(至3月29日).

布拉格--挪威央行总裁Oystein Olsen在捷克央行成立20周年纪念会上讲话.

布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)发起欧元区2012年经济调查.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

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