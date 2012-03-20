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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 08:27 BJT

〔韩国股市〕盘初微升,三星电子触及历史高位

路透首尔3月20日电---韩国股市周二盘初追随美股升势走高,并升越受到密切关注的技术阻力位2,050点.

三星电子(005930.KS)盘初走势引人注目,升0.63%,开盘后一度触及历史日高价位1,270,000韩元(1,131.71美元).

钢铁股上扬,浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)上涨1.76%,现代制铁(004020.KS)升1.44%.

0005GMT时,综合股价指数.KS11涨0.23%至2,051.76点.(完)

--编译 肖群英;审校 王丽鑫

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