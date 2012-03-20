〔中国钢铁〕3月上旬粗钢预估日产量达189.8万吨,环比增13.08%--中钢协

路透上海3月20日电--据中国钢铁工业协会统计,3月上旬重点企业粗钢日均产量为158.58万吨,旬环比增长2.49%;预估全国粗钢日均产量189.8万吨,旬环比增长13.08%.

中国证券报周二援引业内人士介绍,本次钢协预估的全国日均产量旬环比大幅攀升,主要是对于1-2月份中小型钢铁企业实际产量的修正.而总体接近190万吨的日产量显示出钢产量的供应压力仍然长期存在.

1-2月份中钢协预估的全国产量数据和国家统计局公布的数据差异较大,主要原因是中钢协估算中小企业产量偏低.

上周国内钢价继续全面上涨,据西本新干线监测数据,截至3月16日,全国48个主要市场25mm规格二级螺纹钢平均价格为4,330元人民币/吨,周环比上涨58元/吨.

钢价连续数周反弹,市场已对近期后市看法存在较明显分歧.我的钢铁网表示,短期内受到资金面宽松、天气转热季节性需求的释放,钢价仍有上升空间.

西本新干线则认为,国内粗钢产能加快释放,主要下游行业数据表现低迷,国内建筑钢材市场供需形势并不乐观.在经过2月下旬以来近一个月的连续上涨之后,市场获利资源将面临较大的套现压力,钢价进一步上涨动力不足,预计短期国内钢价将转入盘整消化库存走势.

仅从今年1-2月份固定投资数据来看,当前整体形势不容乐观.1-2月铁路固定资产投资完成299.3亿元,同比下降57.7%,其中基本建设投资完成208亿元,同比下降67.5%;1-2月交通固定资产投资完成1,000.7亿元,同比下降7.5%.

业内人士认为,钢价长期看需求,短期看资金和库存情况,当前大钢厂上调价格谨慎,贸然看多或者看空,风险都较大.(完)