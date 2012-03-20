《中国报摘》--其他报纸重要消息3月20日(I)

**上海证券报**

--针对完善投资者权益救济制度,中国上海证券交易所总经理张育军昨日建议,应尽快启动新一轮证券法的修改,加快证券立法的司法解释,进一步完善证券民事诉讼的机制.

**人民日报**

--近日,北京市公安局发起打击地下钱庄集中收网行动,一举捣毁该市六个地下钱庄,涉案资金达50余亿元人民币.

--据世界知识产权组织(WIPO)的最新统计,中国2011年通过《专利合作条约》(PCT)提交的国际专利申请量增长率高达33.4%,比当年增速居第二位的日本高出12个百分点.

--商务部等五部门在上海召开会议称,清理整顿大型零售企业向供应商违规收费取得阶段性进展.

**21世纪经济报 道**

--据悉,目前国资委正在制定一份"十二五"(2011-2015年)央企注资规划,电力、军工等行业的相关央企有望通过国资委实施国有资本经营预算制度获得注资.另外,央企如开展战略性资源海外收购、整体改制等,也有望获得国资委注资.

**第一财经日报**

--央行发布的相关文件显示,截至2011年末,信用卡授信总额2.6万亿元,较2010年末增长30%;期末应偿信贷总额8,129.56亿元,较2010年末增长81%.同时信用卡逾期半年未偿信贷总额亦大幅增长.

--西南证券(600369.SS)去年净利润同比大幅下滑近七成,不仅低于全行业同比下滑50%的平均水平,而且1.19亿元巨额的营业外收入也为其掩盖了原本更为不济的业绩.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/赵红梅; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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