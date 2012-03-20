〔中国房地产〕降房价与保增长不存在政策"撞车"--人民日报

路透北京3月20日电---人民日报周二刊文称,中国房地产调控与保经济增长不存在政策"撞车",应当继续坚持房地产调控政策不动摇,这不仅是当前调整经济结构、转变经济增长方式的需要,也有利于进一步扩大内需、稳定经济增长.

文章表示,高房价所导致的不合理投资冲动,也使得消费者的刚性需求受到抑制,严重阻碍了房地产市场的健康发展.而对房地产市场实施调控正是要达到调整经济结构的目的.

"只有降房价才能促消费稳增长、保增长."文章引述中国社会科学院工业经济研究所研究员曹建海表示,未来扩大内需，不是依靠扩大投资,而是靠扩大消费.

曹建海认为,未来扩大消费,主要是靠扩大围绕衣食住行的居民消费,以及围绕着住房的一系列消费活动.所以只有降房价,把空置房逼出来,为低收入群体提供居住条件,才会引起后续的一系列消费活动,经济才能繁荣.

国务院参事任玉岭表示,因为抑制投资、投机购房,虽然减少了商品房建、售,但保障性住房的大量增加,并没有使房地产总量和投入减少.去年是调控最严格的一年,但房地产投入还比2010年增加了1万亿元人民币.如此不会影响对钢铁、水泥等建筑材料的需求,不会影响经济的正常发展.

文章称,从目前看,政府调控决心绝不是短期的,比以前任何时候都要坚决,房价软着陆的可能性大.软着陆的理性状态就是经济发展从投资转向消费,同时,中国家庭收入比经济总量更快更显着地增长,收入增长支付能力上升,和房价下行最后会形成一个均衡点.

国家统计局周日公布,70个大中城市中,2月新建商品住宅价格同比下降城市达27个,比1月份增加了12个;环比下降城市有45个,持平城市有21个,上涨城市有4个.[ID:nSB1439084](完)