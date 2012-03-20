〔中国新债〕中石化计划下周一发200亿元公司债,期限五年和10年--IFR

路透3月20日电---据汤森路透旗下IFR引述消息人士透露，亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)计划于3月26日(下周一)在上交所发行总额不超过人民币200亿元（31.7亿美元）公司债券。

本期债券期限分为5年期和10年期，发行金额各为100亿元；起息日和缴款日均为3月28日。

中金将担任是次交易簿记管理人和牵头主承销商，高盛高华、中银国际证券、瑞银证券和招商证券任联席主承销商。

经由其母公司中国石油化工集团公司提供担保，联合资信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。发行募集资金将满足公司营运资金需求，降低融资成本。(完)

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