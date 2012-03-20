〔中国新债〕中石化计划下周一发200亿元公司债,期限五年和10年--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月20日电---据汤森路透旗下IFR引述消息人士透露，亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)计划于3月26日(下周一)在上交所发行总额不超过人民币200亿元（31.7亿美元）公司债券。
本期债券期限分为5年期和10年期，发行金额各为100亿元；起息日和缴款日均为3月28日。
中金将担任是次交易簿记管理人和牵头主承销商，高盛高华、中银国际证券、瑞银证券和招商证券任联席主承销商。
经由其母公司中国石油化工集团公司提供担保，联合资信给予债项和发行人同为AAA级信用评级。发行募集资金将满足公司营运资金需求，降低融资成本。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 张喜良; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。