〔美股业绩〕中国分众传媒第四季业绩优于预期,且第一季财测强劲

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透3月19日电---中国广告播放公司分众传媒FMCN.OFMCN.SI第四季业绩轻易优胜预期,部分受助于通过其在人流密集区域放置的液晶显示屏网络的营收强劲.公司还预计第一季财报亦强劲.
分众传媒净利增至7,540万美元,或每美国托存股份(ADS)0.55美元,上年同期为4,720万美元,或每ADS 0.33美元.
不计一次性项目,公司每ADS获利0.70美元.
整体净营收增加22%,至2.564亿美元,液晶显示屏网络广告净营收跃升63%,至1.374亿美元.
据汤森路透I/B/E/S,分析师预期该公司经调整后的获利为每ADS 0.61美元,营收为2.251亿美元.
该公司预计第一季核心业务净营收在1.77-1.79亿美元间.
传统户外广告牌网络业务净营收料在1,300至1,500万美元之间.
分析师预期整体净营收为1.835亿美元.
公司股价在周一盘后上涨4%,报29.01美元,此前在Nasdaq市场常规交易收报28.03美元.(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。