〔美股业绩〕中国分众传媒第四季业绩优于预期,且第一季财测强劲

路透3月19日电---中国广告播放公司分众传媒FMCN.OFMCN.SI第四季业绩轻易优胜预期,部分受助于通过其在人流密集区域放置的液晶显示屏网络的营收强劲.公司还预计第一季财报亦强劲.

分众传媒净利增至7,540万美元,或每美国托存股份(ADS)0.55美元,上年同期为4,720万美元,或每ADS 0.33美元.

不计一次性项目,公司每ADS获利0.70美元.

整体净营收增加22%,至2.564亿美元,液晶显示屏网络广告净营收跃升63%,至1.374亿美元.

据汤森路透I/B/E/S,分析师预期该公司经调整后的获利为每ADS 0.61美元,营收为2.251亿美元.

该公司预计第一季核心业务净营收在1.77-1.79亿美元间.

传统户外广告牌网络业务净营收料在1,300至1,500万美元之间.

分析师预期整体净营收为1.835亿美元.

公司股价在周一盘后上涨4%,报29.01美元,此前在Nasdaq市场常规交易收报28.03美元.(完)