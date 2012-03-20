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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 08:47 BJT

〔中港个股〕民生银行将A股可转债及新增发行H股决议有效期延长一年

路透上海3月20日电---中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周二公告称,公司董事会将提请股东大会批准延长公司A股可转债及新增发行H股的决议有效期一年.

刊登在上海证券交易所网站上的公告指出,鉴于公司申请发行A股可转债和新增发行H股的工作尚在进行中,而原定授权期即将届满.为此,董事会决定提请临时股东大会和类别股东大会延长上述两项决议的有效期12个月,并相应延长股东大会授权董事会及获授权人士办理全部事项授权期限12个月.

根据公司此前披露,民生银行拟发行A股可转债总额不超过200亿元人民币,拟新增发行H股总量不超过发行前该公司已发行的H股总股数的40%,发行H股的股数为不超过16.51亿股.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 张喜良

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