〔中港个股〕民生银行将A股可转债及新增发行H股决议有效期延长一年

刊登在上海证券交易所网站上的公告指出,鉴于公司申请发行A股可转债和新增发行H股的工作尚在进行中,而原定授权期即将届满.为此,董事会决定提请临时股东大会和类别股东大会延长上述两项决议的有效期12个月,并相应延长股东大会授权董事会及获授权人士办理全部事项授权期限12个月.