〔中港个股〕民生银行将A股可转债及新增发行H股决议有效期延长一年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月20日电---中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)周二公告称,公司董事会将提请股东大会批准延长公司A股可转债及新增发行H股的决议有效期一年.
刊登在上海证券交易所网站上的公告指出,鉴于公司申请发行A股可转债和新增发行H股的工作尚在进行中,而原定授权期即将届满.为此,董事会决定提请临时股东大会和类别股东大会延长上述两项决议的有效期12个月,并相应延长股东大会授权董事会及获授权人士办理全部事项授权期限12个月.
根据公司此前披露,民生银行拟发行A股可转债总额不超过200亿元人民币,拟新增发行H股总量不超过发行前该公司已发行的H股总股数的40%,发行H股的股数为不超过16.51亿股.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。