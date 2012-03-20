《中国股市盘前看点》--3月20日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国3月17日当周ICSC/高盛连锁店销售、当周Redbook连锁店销售

--美国2月房屋开工/建筑许可年率

**宏观经济和政策面**

--中国国家发展和改革委员会宣布自周二起上调成品油价格6-7%.是次调价令中国成品油价格再创历史新高,且涨幅超出预期,为2009年6月以来最大.不过业内人士预计,此次调价对国内通胀影响有限,且料不至于扼杀需求.[ID:nSB1440984]

--上证所建议,丰富国内证券市场的退市判断标准,引入市场交易类指标,综合考虑主营收入净资产等.

**重点行业和公司**

--据悉,目前国资委正在制定一份"十二五"(2011-2015年)央企注资规划,电力、军工等行业的相关央企有望通过国资委实施国有资本经营预算制度获得注资.另外,央企如开展战略性资源海外收购、整体改制等,也有望获得国资委注资.

--据中国钢铁工业协会统计,3月上旬重点企业粗钢日均产量为158.58万吨,旬环比增长2.49%;预估全国粗钢日均产量189.8万吨,旬环比增长13.08%.

--民生银行(600016.SS)(1988.HK)董事会拟将公开发行A股可转债决议及新增发H股决议的有效期延长12个月.公司此前披露,拟发行A股可转债总额不超过人民币200亿元,拟新增发行H股股数为不超过16.51亿股.[ID:nSB1442300]

**海外动向**

---美国股市标准普尔500指数周一扩大涨势,收盘距离纪录收盘高位不到10%,之前苹果表示将年度派息100亿美元并回购股票.标普500指数收于自2008年5月以来的高点,较2007年10月创下的1,565.15点纪录收盘高位低10%.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期仍不脱2,400点一线振荡.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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