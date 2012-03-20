《英镑汇率焦点》贸易资金流动抑制英镑兑欧元的升势

* 英国进口商对欧元的买需打压英镑

* 许多人希望在1.20欧元上方或0.8333英镑下方买进欧元

* 在接近0.80英镑的过程中或出现进一步买需

* 企业资金流将不会影响长期前景

路透伦敦3月19日电---英国进口商和欧元区出口商对买入欧元和卖出英镑的需求,或令英镑兑欧元的升势放缓,尽管债务危机阴云仍笼罩欧洲.

英国对其主要贸易伙伴--欧元区的贸易呈现逆差,这倾向于推动欧元兑英镑走高.尽管贸易资金流在外汇市场上只是相对很小的一部分,但一些交易商和分析师表示,它正限制英镑的升势.

英镑一直维持强势,因投资者买入英国公债和房产规避欧元区债务危机风险.不过,自1月中旬以来,英镑兑欧元一直陷于区间交投,未能升逾1月初高点0.8222英镑EURGBP=D4.

"显然,市场受到经济数据、意外事件、主权担忧以及资金流等等的影响,但企业市场确实影响汇率走势,以及汇率将落在什么区间."Investec Bank PLC企业交易部门主管Lee McDarby称.

国际清算银行2010年发布的三年一次外汇调查显示,全球外汇市场每日4万亿(兆)美元的交易额中,来自企业和政府等非金融机构客户的交易比重为13%.

英国企业倾向于关注英镑/欧元GBPEUR=R汇率,而不是其他市场参与者更常使用的欧元/英镑EURGBP=D4汇率.年初以来,英镑兑欧元一直在1.20欧元附近波动,促使英国进口商在该水平上方,即0.8333英镑下方买入欧元.

鉴于英镑/欧元在过去12个月的平均汇率约为1.16欧元,1.20的水平具有吸引力.

"最近英国进口商常常把1.20视为心理价位,当他们要买入欧元前,希望看到(英镑/欧元)汇价达到1.20."McDarby称.

欧元兑英镑周一触及0.8283英镑的一个月低位,相当于1.2072欧元.即便欧元进一步下跌,企业的欧元买需也可能在0.80英镑关口附近浮现,相当于1.25欧元.

英国最新贸易数据显示,英国1月从欧元区进口138.63亿英镑商品,出口116.56亿英镑.进口商通常抛售本币,而出口商则相反.

由于需要削减赤字,英国财政大臣奥斯本(George Osborne)本周公布的预算中几乎没有实施促进增长举措的空间,而鼓励企业投资的举措影响料有限.

贸易资金流向可能是市场人士感到失望的一个原因.因欧债危机和英国经济转好,他们原本预期英镑的涨势会更快.

"我原先认为欧元兑英镑会疲弱得多,"ING汇率策略主管Chris Turner表示,并称他此前预期现在欧元应跌破0.82英镑.

**关键是看法**

在由大型银行、养老基金、对冲基金和央行主导的外汇市场中,企业活动的影响有限.因此企业活动短期内可能会牵制英镑走势,但如果市场对欧元区或英国经济的看法出现变化,那么这种影响将快速消褪.

"企业资金流动仅可能在短期内造成影响,有点像期权障碍,"一名英国银行交易员表示.

在企业寻求对冲外汇风险,以保护自己免受不利汇率波动之害的时候,他们有可能关注整数水准,这意味着他们在特定水准处可能会十分活跃.

"在1.20附近通常会有英镑卖需,这一点很明显,因此欧元兑英镑在该水平附近会有强劲支撑,"莱斯银行集团汇率策略师Adrian Schmidt表示.

欧元在2003-2007年处于0.65-0.70英镑的窄幅区间时,许多企业感到自满而忽视了对冲外汇风险,因此在金融危机导致英镑大跌20-30%时遭受严重损失.但现在,他们急于在英镑一达到有吸引力水准时就采取行动.

分析师表示,除非经济前景出现剧变,或者发生欧债危机蔓延至希腊以外或英国债信评级被调降之类的事情,否则希腊欧元兑英镑不太可能大幅波动.

"市场不太喜欢去分辨欧元和英镑的区别...你需要从特定的经济面角度来观察二者,但由于两国是贸易伙伴,它们的周期是一致的,"纽约梅隆银行汇率策略师Neil Mellor表示.(完)