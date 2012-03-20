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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 08:51 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国重庆银行至多8亿元人民币10年期固息次级债(申购区间6.8%-7.3%),东海证券和南京银行主承
  天津城投集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),光大和中信银行主承
  华能集团40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),中国银行和建设银行主承
  上海上实集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),交通银行和浦发银行主承
  紫江企业(600210.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
  南京高速齿轮制造公司8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  重庆建工集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
  中科实业集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行主承  
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  二、新债上市:  

  南方水泥15亿元一年期短融041252009,票面利率4.77% 
  宏图高科(600122.SS) 4亿元一年期短融041259015,票面利率6.70% 
  辽宁成大(600739.SS)8亿元一年期短融041253014,票面利率5.48%
  上海华润大东船务工程公司4.7亿元三年期中票1282068,票面利率7.65%
  江苏三房巷集团9亿元三年期中票1282065,票面利率7.98%
  中国建材(3323.HK)20亿元三年期中票1282067,票面利率4.72%
  中国外运(0598.HK)20亿元三年期中票1282066,票面利率4.72%
  丹阳投资集团15亿元七年期固息债1280030,票面利率8.10%
  淮安水利资产经营公司16亿元七年期固息债1280032,票面利率8.25%
  嘉兴文化名城投资集团7亿元七年期固息债1280033,票面利率8.16%
  宿迁产业发展集团8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280034,票面利率6.98%
  中国航空技术控股公司18亿元七年期固息债1280035,票面利率5.40%
  临安城建发展公司7亿元六年期固息债1280036,票面利率8.15%
  宿州建设投资公司13亿元七年期固息债1280037,票面利率7.45%
  重庆粮食集团3亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280039,票面利率7.95%
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  三、缴款:

  进出口行200亿元五年期固息金融债120304,票面利率3.83%
  农业发展银行200亿元七年期固息金融债120404,票面利率3.93%
  辽源国资经营公司10亿元七年期固息债1280041,票面利率8.17%
  攀枝花国有资产投资经营公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)企业债1280044,票面利率8.18%
  郑州新区建投公司20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280047,票面利率8.10%
  电信科学技术研究院11亿元一年期短融041264005,票面利率4.77%
  景兴纸业(002067.SZ)3亿元一年期短融
  河南豫光金铅集团3亿元一年期短融
  农业发展集团4亿元一年期短融
  阿拉尔统众国资经营公司8亿元一年期短融
  中国航空集团20亿元一年期短融041253016,票面利率4.37%
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  四、还本付息:
  
  中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)150亿元三年期中票0982029到期兑付,票面利率2.28%
  财政部240亿元15年期固息国债020013付息,票面利率2.60%
  财政部279.4亿元10年期固息国债080003付息,票面利率4.07%
  国开行300亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债080206付息,基本利差0.65%
  中国国航(0753.HK)(601111.SS)30亿元五年期中票0982028付息,票面利率3.48%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国家发改委宣布,自3月20日零时起将汽、柴油价格每吨提高600元人民币,上调幅度
是2009年7月以来最大的一次,调整后的汽柴油价格创历史新高. [ID:nSB1440984]
  --中国总理温家宝周一在中国发展高层论坛中表示,人民币必将成为国际货币之一,但还不
能轻易判断人民币何时能够自由兑换.[ID:nSB1441180]
  --虽然近期人民币升值步伐已暂停,但中国央行新任货币政策委员会委员、中国人民大学校
长陈雨露认为,如果未来中国经济结构转型顺利,人民币汇率仍将保持升值趋势.[ID:nSB1440992]

  国家统计局3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 周晓峰; 审校 李宏薇/曹巍浩

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