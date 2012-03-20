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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 09:06 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货因获利了结走低,小麦和大豆期货持稳

路透悉尼3月20日电---美国玉米期货周二盘初微跌,受获利了结影响,此前曾触及数月高位,受出口需求和供应忧虑提振.

小麦期货几无变动,此前因气候忧虑而一度挫跌3%.

大豆期货持稳,此前为连续五周上升,因美国出口强劲,特别是该国对最大买主中国的出口.不过,市场将关注阿根廷卡车司机罢工.

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