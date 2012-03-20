〔美国个股〕高盛在年度考评之际开始新一轮裁员

金属期市：伦铜本周结束时料变动不大，受美国升息前景打压
受美国即将升息预期地激励，美元守住涨幅，这给予金属产业一记打击，因为美元升值降低了使用其他货币的消费者对大宗商品的购买力。
路透3月19日电---三位消息人士透露,高盛(GS.N)已开始在交易和投资银行部门进行新一轮裁员,显示华尔街在继续紧缩开支.
去年高盛已经裁减2,400个职位,消息人士称,本次裁员后可能还会继续削减人员,因该银行继续降低成本以提升获利能力.
本次裁员是高盛年度精简计划的一部分,将解聘那些业绩表现不达标或工作职位可由技术或成本更低人员取代的员工.
消息人士说,此次裁员已经在两周前开始,会有多少人受影响尚不清楚,因不同部门的目标不尽相同.一位知情人士称,虽然管理层已经制定了总体的成本削减计划,但所有裁员工作不可能在几个月内结束.
消息人士称,最近几次裁员的力度不及2011年3月的那一次精简,当时交易部门5%的员工被裁.这些消息人士或者在高盛工作,或者为高盛招聘人员,他们要求不具名.
高盛发言人Michael DuVally拒绝对裁员一事置评.(完)
--编译 郑茵;审校 张荻
受美国即将升息预期地激励，美元守住涨幅，这给予金属产业一记打击，因为美元升值降低了使用其他货币的消费者对大宗商品的购买力。
路透首尔3月3日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0726GMT，外资在韩国股市卖超319 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3 月 3日 -31.9 -125.2 106.4 ^3 月 2日 682.0 -620.6 -107.1 2 月28日 67.9 -27.3 -116.4 2 月27日 -225.7 217.4 -32.6 2 月24日 -4.9 -51.8 7.8 2 月23日 35.6
路透东京3月3日 - 指标东京期胶周五下跌，结束之前的两日连涨，交易员指因中国库存相对较高，对供应短缺的疑虑缓解。 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶本周收升2.2%，部分受助于TOCOM天然橡胶库存降至逾六年低点。 TOCOM-8月期胶今日收低1.8日圆，报每公斤272.9日圆。 “TOCOM的橡胶库存较少，但中国的库存维持高位，”东京一交易员说。 “我们可能走向供应过剩，这可能令橡胶价格受限。” 上海期胶主力5月合约涨340元人民币，收报每吨19,100元(2,769美元)。 新加坡4月期胶尾盘报每公斤213美分，升1.7美分。(完) (编译 李爽/艾茂林; 审校 于春红/孙茉莉)