〔离岸人民币〕奥地利Raiffeisen完成首次点心债发行,集资7.5亿元--IFR

路透3月20日电---据汤森路透旗下IFR报导，奥地利Raiffeisen Bank International完成首次点心债券发行，集资7.50亿元人民币(1.19亿美元)，这也是奥地利的银行发行点心债首例。

这宗两年期债券利率定价为4.55%，落在最后参考利率区间4.6%(加／减5个基点）低段。最早参考利率为4.75%左右。

此定价水平可算是相当丰厚，印度IDBI Bank在2011年11月发行三年期点心债集资6.50亿元人民币，利率为4.5%，目前市场交投水平在4.205%-4.305%，而IDBI Bank的评级为Baa3/BBB-(穆迪/标准普尔)。由于RBI的评级更高–A1/A/A–利率定价应该低于IDBI才算合理。但RBI的定价却比IDBI高出25个基点。汇丰银行、渣打和RBI为联席簿记管理人。

由于人民币与美元基准利差互换自去年底以来为负，这笔发债案或许仍对RBI有利。此次发债换算成的美元融资成本或许会低于直接美元融资。

去年12月，奥地利央行成为第一个获准投资中国境内资本市场的非亚洲国家央行。中国人民银行将担任奥地利央行中国投资的代理者。这是一小步，却是重要的一步，暗示人民币将以某种形式成为奥地利储备货币之一。(完)

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