〔中国债市动态〕现券收益率早盘微幅上涨,受资金利率走升推动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月20日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率微涨.受季末及国库现金定存到期推动,资金利率小幅抬升,亦推升现券收益率.此外,市场人士认为,短期限、中低评级的投资偏好仍将持续.
华南一券商交易员指出,近日能明显感受到资金稍有收紧.不过,跨过季末时点后,资金面仍能回归偏松的状态.目前利率债多空分歧明显,收益率只是窄幅震荡,后市走向仍有待对经济基本面及外围环境的观察;而信用债市场,投资者多看好短期限、中低品种债券,预计这一情况有望持续到4、5月份.
"国债(收益率)上升1-2个(基)点,信用债高等级的(涨)2-3个点,低评的需求没以前那么好了,"他表示.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅走升,因银行等金融机构提前安排跨季资金,导致其出钱意愿降低.此外,今日有500亿元人民币国库现金定存到期,亦对市场流动性带来一些扰动.[CN/CN]
剩余期限约0.13年的国债119904最新成交对应收益率CN119904=CFXS为2.9999%,上日尾盘为2.9847%.剩余期限约4.6年的中票1182289最新成交对应收益率CN1182289=CFXS为4.8192%,上日尾盘为4.6600%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。