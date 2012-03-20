〔中国债市动态〕现券收益率早盘微幅上涨,受资金利率走升推动

路透上海3月20日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率微涨.受季末及国库现金定存到期推动,资金利率小幅抬升,亦推升现券收益率.此外,市场人士认为,短期限、中低评级的投资偏好仍将持续.

华南一券商交易员指出,近日能明显感受到资金稍有收紧.不过,跨过季末时点后,资金面仍能回归偏松的状态.目前利率债多空分歧明显,收益率只是窄幅震荡,后市走向仍有待对经济基本面及外围环境的观察;而信用债市场,投资者多看好短期限、中低品种债券,预计这一情况有望持续到4、5月份.

"国债(收益率)上升1-2个(基)点,信用债高等级的(涨)2-3个点,低评的需求没以前那么好了,"他表示.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二小幅走升,因银行等金融机构提前安排跨季资金,导致其出钱意愿降低.此外,今日有500亿元人民币国库现金定存到期,亦对市场流动性带来一些扰动.[CN/CN]

剩余期限约0.13年的国债119904最新成交对应收益率CN119904=CFXS为2.9999%,上日尾盘为2.9847%.剩余期限约4.6年的中票1182289最新成交对应收益率CN1182289=CFXS为4.8192%,上日尾盘为4.6600%.(完)