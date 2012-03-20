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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 09:25 BJT

〔中国股市〕周一融资买入较上日增约15%,包钢稀土交易活跃

路透北京3月20日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周一融资买入额为
339,938万元人民币,较上交易日增加15.2%.标的证券包钢稀土(600111.SS)交易活跃,其
融资买入额达18,694万元,居沪市首位.

  融资及融券信用交易情况如下: 
  
                     融资余额(万元)    融资买入额(万元)   融券余额(万元)    
   上海证券交易所       3,058,958         232,316          57,881
   深圳证券交易所       1,495,780         107,622          46,239(完) 
  
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  --发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良

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