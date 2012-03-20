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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 09:18 BJT

〔台湾股市〕开盘上升,台积电和观光类股领涨

路透台北3月20日电---台湾股市周二开盘上涨0.24%,跟随地区股市涨势,台积电(2330.TW)引领权重股上扬.

加权股价指数.TWII开盘跳升18.99点,至8,062.91点,上日为收低0.14%.

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