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市场报道 | 2012年 3月 20日 星期二 09:34 BJT

〔标题新闻〕美国SEC委员Walter谴责货币市场基金行业阻止保护投资者并降低风险的改革

注:SEC为美国证券交易委员会的简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8EJG4A]

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