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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 09:19 BJT

〔全球金市〕现货金延续涨势,疲弱美元提供支持

路透新加坡3月20日电---现货金周二小幅上扬且有可能录得连续第四天上涨,因疲弱美元帮助支撑价格.

0045GMT,现货金XAU=小幅上涨0.2%,报每盎司1,662.85美元,有望实现连续四天上涨.

美国期金GCcv1小幅下跌0.3%,报1,663.20美元.

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