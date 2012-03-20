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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 09:27 BJT

〔国际油市〕美国原油期货跌穿108美元,因供应忧虑缓解

路透首尔3月20日电---美国原油期货继上日录得升幅后周二小跌,沙特阿拉伯增加1月石油出货,以及利比亚宣布计划把石油出口提升至战前水准,全球供应忧虑有所缓解.

0029 GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)4月原油期货合约CLc1下滑0.29美元,报每桶107.80美元,上日收高1.03美元,结算价报108.09美元.该合约周二到期.

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