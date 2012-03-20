《热点透视》中国养猪场提高效能或令玉米多头的希望落空

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撰稿 顾蔚; 编译 王兴亚

路透香港3月19日电---中国玉米价格今年以来已经上涨10%至纪录高位.中国将成为玉米进口大国的预期推动全球谷物价格走高.但玉米多头可能低估了中国政府在玉米供应上,保持自给自足的决心,毕竟美国是唯一的玉米主要出口国.一旦中国开始致力于提高养猪场效能并解决供应链瓶颈,玉米价格将会受到冲击.

玉米多头认为中国将重演其对全球大豆市场的作用力.中国曾经是大豆出口国,而现在已成为全球最大进口国和消费国,年需求量高达5,500万吨,约占全球大豆贸易总量的60%.同样,中国曾是玉米净出口国,但过去两年每年进口玉米超过100万吨.美国农业部预估,中国当前年度将进口至少200万吨玉米.

中国10年前取消了大豆进口配额和关税,但不太可能很快取消玉米进口配额.玉米比大豆具有更重要的战略意义,在动物饲料中约占到一半,而豆粕仅占20%.玉米的运输成本比大豆更高.美国是全球唯一的主要玉米出口国,中国可不希望如此重要的农产品供应仅仅依赖于一个国家.

中国可以通过修建效能更高的养猪场来控制玉米需求快速增长.目前,中国出产一磅的猪肉需要耗费三磅的饲料.若将这一比例降至欧洲标准,则可节省20%的玉米饲料.

另外,中国的玉米供应正在迅速增加.东北部分农民不再种植大豆,而改种玉米.但是,此地区的铁路通常优先运输煤炭,而非玉米.若不是存在这些运输问题,中国实际上的玉米产量的确可以满足需求.

中国2011年粮食大丰收.玉米价格目前的跳涨势头可能源于粮食囤积.根据大连商品交易所的调查,中国玉米种植户惜售，以待价格进一步上扬.由于中国的玉米短缺状况不如预想严重,那些农民恐怕要失望了.(完)