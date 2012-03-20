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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 10:00 BJT

〔金属期市〕铜价连续第二日上涨,因希腊担忧缓解

路透新加坡3月20日电---伦铜周二连续第二个交易日上扬,此前针对希腊信贷违约掉期(CDS)合约的清算拍卖平稳进行,缓解有关希腊对欧元区威胁的担忧,削弱美元的避险支撑.

0127GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨6.50美元,报每吨8,576.50美元.

上海6月期铜SCFc3升0.6%,报每吨60,660元人民币(9,600美元).

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