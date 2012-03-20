法国向安理会提交新涉叙草案

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国3月19日电---欧洲外交人士称，法国已于周一向联合国安理会提交了一份西方国家起草的声明，支持联合国和阿盟联合特使安南在叙利亚的和平行动，并向叙利亚传达停止暴力镇压反抗运动的强烈信息。
安理会决定准备发表“主席声明”，俄罗斯和中国此前两次否决安理会关于叙利亚问题的决议草案。据联合国，叙利亚当局暴力镇压反抗运动，已经造成8,000余名平民丧生。
英国常驻联合国代表、安理会本月轮值主席格兰特（Mark Lyall Grant）在召开无关叙利亚问题的闭门会议后对记者表示：“法国代表提交了一项关于叙利亚问题的（声明）草案，传达了安理会对联合特使安南任务的全面支持。”
根据路透看到的声明草案，该声明将表达安理会对“叙利亚局势恶化的最严重关切”，并会宣布安理会将“全面支持（安南）的六点计划” 。安南的六点计划呼吁叙利亚各方停火、进行政治对话以及允许人道主义机构全面介入。
格兰特称，他希望声明能在周二被采用。
法国常驻联合国代表阿劳德（Gerard Araud）称：“安南向安理会寻求支持，他希望对外展示整个安理会都支持他，这才是（主席声明）的要点，只为支持安南。”
西方外交人士私下表示，他们推动出台支持安南的声明，凸显他们已经下定决心要打破安理会在叙利亚问题上的僵局。 （完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。