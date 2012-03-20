版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 10:26 BJT

〔中国新债〕中国海运集团周五将发20亿元中期票据,期限七年

路透上海3月20日电---中国海运(集团)总公司周二公告称,将于周五(23日)簿记建档发行
20亿元人民币中期票据,期限为七年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国海运集团   60       20      7   3/23簿记建档   中国银行     AAA       3/26       3/27 
                                     
 =============================================================================================

  截至募集说明书签署日,中国海运集团待偿还余额为252.5亿元,其中公司本部企业债券余额
20亿元,中期票据余额125亿元,下属子公司中海集运(2866.HK)(601866.SS)企业债券余额18亿
元,下属子公司中海发展(600026.SS)(1138.HK)中期票据余额50亿元、可转债39.50亿元.(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐