《中国报摘》--其他报纸重要消息3月20日(II)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**证券时报**
--中国国家信息中心经济预测部宏观经济研究室副主任牛犁表示,本次成品油价格上调对于国内整体物价水平影响有限,因为成品油价格在CPI(居民消费价格指数)中所占比重较小.发改委曾粗略框算,油价调整对CPI的直接影响大概在0.07%左右.
--业内人士透露,中信信托旗下私募基金因"炒新"遭到窗口指导,有关方面要求"被指导"的阳光私募不能购买上市不足两个月的新股.
--中国海洋石油总公司工程建设部总经理金晓剑表示,中海油今年将投产六个油气田,建设周期大概在两年半到三年左右的时间,今年新建油田产能大概接近500万方,预计全年需钢量将达20万吨,接近去年的三倍.
**经济参考报**
--工程院院士王梦恕表示,京沪高铁去年半年仅有二、三十亿的微薄盈利,若将折旧计入成本,则亏损三、四十亿.不过,他对京沪高铁未来的盈利能力并不担心,称京津城际铁路目前已基本盈亏持平,随着客流量增大,收回成本后盈利亦将大增.
**国际商报**
--业内人士称,中国运动产业的洗牌大战已打响,且今年将不可避免地出现兼并潮.预计未来综合性的全国型体育用品企业将缩小到2-3家.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/尹嫄婷; 审校 张喜良
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。