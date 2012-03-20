《中国报摘》--其他报纸重要消息3月20日(II)

**证券时报**

--中国国家信息中心经济预测部宏观经济研究室副主任牛犁表示,本次成品油价格上调对于国内整体物价水平影响有限,因为成品油价格在CPI(居民消费价格指数)中所占比重较小.发改委曾粗略框算,油价调整对CPI的直接影响大概在0.07%左右.

--业内人士透露,中信信托旗下私募基金因"炒新"遭到窗口指导,有关方面要求"被指导"的阳光私募不能购买上市不足两个月的新股.

--中国海洋石油总公司工程建设部总经理金晓剑表示,中海油今年将投产六个油气田,建设周期大概在两年半到三年左右的时间,今年新建油田产能大概接近500万方,预计全年需钢量将达20万吨,接近去年的三倍.

**经济参考报**

--工程院院士王梦恕表示,京沪高铁去年半年仅有二、三十亿的微薄盈利,若将折旧计入成本,则亏损三、四十亿.不过,他对京沪高铁未来的盈利能力并不担心,称京津城际铁路目前已基本盈亏持平,随着客流量增大,收回成本后盈利亦将大增.

**国际商报**

--业内人士称,中国运动产业的洗牌大战已打响,且今年将不可避免地出现兼并潮.预计未来综合性的全国型体育用品企业将缩小到2-3家.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/尹嫄婷; 审校 张喜良

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]