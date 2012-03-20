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市场报道 | 2012年 3月 20日 星期二 11:17 BJT

〔标题新闻〕德意志银行计划明年在伦敦新建金库,从投资者对实货金银的旺盛需求中获利--FT

注:金融时报(Financial Times, FT)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8EK0DE]

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