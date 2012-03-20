〔标题新闻〕德意志银行计划明年在伦敦新建金库,从投资者对实货金银的旺盛需求中获利--FT

台湾货币市场：月初短率续处低位，一年期定存单得标利率符合市场预期

* 月初短率续处低位 * 一年期存单得标利率符预期 * 短票及RP利率表现大致持平 记者 詹静宜 路透台北3月3日 - 台湾银行间短率周五续处低位。资金调度人员称，月初资金情势较 显充裕，短率仍旧徘徊既有低档，一年期定存单得标利率也符合市场预期，下周短率料将维 持在目前水准持平整理。 他们表示，今日为本提存期底最后交易日，交投趋于淡静仍以调整积数为主，短率也持 稳在原有区间内，下周迈入新的提存期，资金料延续本周偏多态势，且国际板债券交割变数 较少，预料3月上旬短率仍将盘旋低档，下旬则须留意季底资金紧缩效应陆续浮现。 〞期底大家都想平顺度过就好。〞一位大型银行交易员说。 台湾央行稍早公布，今日标售的1,600亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.521% ，符合市场预估区间0.50-0.53%，较前次标售均标低0.3个基点。高标为0.538% 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中，将有3月9日沃达丰3.7亿美元国 际债交割及14日康卡斯特(Comcast)10.05