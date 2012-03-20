〔中国公开市场〕正回购操作量维持高位,本周料继续净回笼资金(更新版)

(新增央行公告和交易员评论)

* 28天期正回购操作量500亿元,利率持平

* 本周公开市场料继续净回笼资金

* 预计央票重启发行仍待时日

* 宽裕流动性下正回购或将继续担纲主角

路透上海3月20日电---中国人民银行公开市场周二进行的28天期正回购操作量维持高位,本周料继续净回笼资金.业内人士指出,资金面宽松且央票一直缺位,无论是出于银行调节短期头寸,还是央行管理市场流动性的需要,都使得正回购操作量难下高位.

他们并认为,本周公开市场一级交易商虽又申报了三个月期央票需求,但一二级市场利差甚大的格局没有改变,央票料仍难重启发行.

"央行可能暂时只想调整流动性,不想对市场做出指向性的操作,"华东一银行交易员称.

深圳一券商交易员亦表示,近期市场流动性颇为宽松,本周公开市场料继续净回笼资金;而央行不愿启用央票,使得正回购操作量势必居高不下.

据央行公告,公开市场今日进行的500亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.该操作规模较上周二的660亿元28天正回购虽有萎缩,但仍处高位.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.

上周央行公开市场通过正回购净回笼570亿元.91天期正回购利率则意外下行,打破约七个月稳势.业内人士表示,4、5月份,市场流动性将面临企业缴税等因素冲击,央行调降91天正回购利率,或意在将当前富余资金引导投向更短期限品种,如28天期.[ID:nSB1434640]

央行公开市场上次发行一年期央票是在2011年12月27日,发行量40亿元,参考收益率3.4875%;三个月期央票则在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在3.3776%,三个月期品种报在3.2492%.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,而91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) 待定

正回购 (周二) 500

(周四) 待定

央票到期 510

正回购到期 --

====================================(完)