〔中国新债〕杭州银行周五发行80亿元固息金融债,三年和五年期各半

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月20日电---中国杭州银行股份有限公司周二公告称,将于周五(23日)在银行间债市簿记建档发行80亿元人民币固息金融债,其中,三年期和五年期品种计划发行规模各半.
公告并称,本期债券引入回拨机制,发行人与簿记管理人及主承销商将根据本期债券发行申购情况,在计划发行规模内,确定本期两个债券品种的具体比例与发行规模;发行利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定.此外,本期债券不设基本承销额.
该期债发行首日为3月23日,发行期限3月23日-3月26日;缴款日和起息日为3月26日.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本期金融债券信用级别为AA+.
该期债的联系主承销商为工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、中金公司、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、南京银行(601009.SS)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).
该期金融债募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款,以加大小型微型企业信贷支持力度;本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、股权资本的金融债券.
截至2011年6月30日,杭州银行资产总额为2,373.65亿元;不良贷款余额6.60亿元,不良贷款比率0.56%;不良贷款拨备余额19.64亿元,拨备覆盖率297.68%.(完)
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--发稿 曲伟治; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。