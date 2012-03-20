〔中国新债〕杭州银行周五发行80亿元固息金融债,三年和五年期各半

路透上海3月20日电---中国杭州银行股份有限公司周二公告称,将于周五(23日)在银行间债市簿记建档发行80亿元人民币固息金融债,其中,三年期和五年期品种计划发行规模各半.

公告并称,本期债券引入回拨机制,发行人与簿记管理人及主承销商将根据本期债券发行申购情况,在计划发行规模内,确定本期两个债券品种的具体比例与发行规模;发行利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定.此外,本期债券不设基本承销额.

该期债发行首日为3月23日,发行期限3月23日-3月26日;缴款日和起息日为3月26日.经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+,本期金融债券信用级别为AA+.

该期债的联系主承销商为工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、中金公司、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、南京银行(601009.SS)和农业银行(601288.SS)(1288.HK).

该期金融债募集资金将全部用于发放小型微型企业贷款,以加大小型微型企业信贷支持力度;本期债券属于商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、股权资本的金融债券.

截至2011年6月30日,杭州银行资产总额为2,373.65亿元;不良贷款余额6.60亿元,不良贷款比率0.56%;不良贷款拨备余额19.64亿元,拨备覆盖率297.68%.(完)

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