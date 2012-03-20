〔中国企业〕宝钢旗下包装企业拟在沪IPO,已进入相关法律准备阶段

路透上海3月20日电---中国宝钢集团旗下的上海宝钢包装股份有限公司拟进行IPO(首次公开发售).据第一财经日报报导,公司的上市工作正在进行法律等方面的相关准备,尚未确定具体上市日期,初步可能选择在上海上市.

宝钢集团一位内部人士表示,由于看重金属包装业务的产业前景,宝钢也希望推动宝钢包装上市进而加速其发展.

"金属包装业务是宝钢集团旗下宝钢金属下属的重要业务板块之一,意在产业化发展包装业务,打造成为中国市场中最具竞争力的精品包装供应商."该人士称.

宝钢包装公司2010年12月就完成了股份制改造,2011年启动了私募工作,最终引入了IDG资本、金石投资、华宝投资等五家投资机构,目前,包括五家投资机构在内的少数股东,占股约20%.

作为先行者,目前在国内能提供钢制易拉罐原料的只有宝钢集团一家钢厂,王老吉、可口可乐等饮料制造商都是宝钢的客户.

据宝钢此前预计,到2015年,宝钢包装公司的制罐能力可达100亿罐、印铁25万吨,实现销售收入100亿元人民币.

宝钢包装公司的主要业务包括印铁和二片罐,其中二片罐业务主要是通过宝钢生产的钢铁和特殊的工艺,制造钢制易拉罐.

目前包括可口可乐等饮料生产商,出于节约成本考虑,越来越多地采用钢制易拉罐代替铝制易拉罐.