〔中国企业〕宝钢旗下包装企业拟在沪IPO,已进入相关法律准备阶段

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海3月20日电---中国宝钢集团旗下的上海宝钢包装股份有限公司拟进行IPO(首次公开发售).据第一财经日报报导,公司的上市工作正在进行法律等方面的相关准备,尚未确定具体上市日期,初步可能选择在上海上市.
宝钢集团一位内部人士表示,由于看重金属包装业务的产业前景,宝钢也希望推动宝钢包装上市进而加速其发展.
"金属包装业务是宝钢集团旗下宝钢金属下属的重要业务板块之一,意在产业化发展包装业务,打造成为中国市场中最具竞争力的精品包装供应商."该人士称.
宝钢包装公司2010年12月就完成了股份制改造,2011年启动了私募工作,最终引入了IDG资本、金石投资、华宝投资等五家投资机构,目前,包括五家投资机构在内的少数股东,占股约20%.
作为先行者,目前在国内能提供钢制易拉罐原料的只有宝钢集团一家钢厂,王老吉、可口可乐等饮料制造商都是宝钢的客户.
据宝钢此前预计,到2015年,宝钢包装公司的制罐能力可达100亿罐、印铁25万吨,实现销售收入100亿元人民币.
宝钢包装公司的主要业务包括印铁和二片罐,其中二片罐业务主要是通过宝钢生产的钢铁和特殊的工艺,制造钢制易拉罐.
目前包括可口可乐等饮料生产商,出于节约成本考虑,越来越多地采用钢制易拉罐代替铝制易拉罐.
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。