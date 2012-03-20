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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 10:44 BJT

〔中国新债〕中国有色矿业集团下周二将发20亿元中期票据,期限五年

路透上海3月20日电---中国有色矿业集团有限公司周二公告称,将于下周二(27日)簿记建档发行20亿元人民币
中期票据,期限为五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国有色矿业   --       20      5   3/27簿记建档   光大银行     AAA       3/28        3/29 
 集团                                               渤海银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校

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