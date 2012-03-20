《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:多数盘整,唯澳元兑美元急跌

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IFR悉尼3月20日电--美元兑日圆以外亚洲货币继续保持横盘波动的走势,但对任何负面/空头消息仍反应迅速.

今天的"负面波动"出现在澳元兑美元急跌50个点子,因稍早必和必拓一名主管表示,中国今年铁矿石需求增长将放缓[ID:nSB1442578].

美元兑日圆以外亚洲货币如往常一样,对澳元急跌立即做出了反应,全面涌现买气,目前美元兑坡元较稍早低位上涨逾40个点子,美元兑韩元交投于盘中高位.