《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:多数盘整,唯澳元兑美元急跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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IFR悉尼3月20日电--美元兑日圆以外亚洲货币继续保持横盘波动的走势,但对任何负面/空头消息仍反应迅速.
今天的"负面波动"出现在澳元兑美元急跌50个点子,因稍早必和必拓一名主管表示,中国今年铁矿石需求增长将放缓[ID:nSB1442578].
美元兑日圆以外亚洲货币如往常一样,对澳元急跌立即做出了反应,全面涌现买气,目前美元兑坡元较稍早低位上涨逾40个点子,美元兑韩元交投于盘中高位.
亚洲股市普遍表现疲弱
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。