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亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 10:59 BJT

《外汇动态》美元兑菲律宾披索持稳,42.80提供支撑

0242GMT--美元兑菲律宾披索PHP=PDSP几近持稳,交易员称,银行间投机客增持空头仓位,但随着美元在日线一目均衡云区底部附近42.80找到支撑,投机客又已回补仓位.

美元报42.875披索,前日收盘报42.890.稍早美元一度低见42.80.

"上周五收在43.00上方后,由于没有跟进买盘,投资者在谨慎增加空头仓位."一欧系银行驻马尼拉交易员称.

55日移动均线水准在43.014,200日均线在43.102.(完)

--编译 隋芬;审校 龚芳

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