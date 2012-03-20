版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 20日 星期二 10:53 BJT

〔中国新债〕南山集团下周二将发行8亿元中期票据,期限三年

路透上海3月20日电---中国南山集团有限公司周二公告称,将于下周二(27日)在银行间市场
簿记建档发行8亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  南山集团      20        8        3   3/27簿记建档  工商银行     AA         3/28       3/29
                                                     兴业银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐